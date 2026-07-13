El Arenteiro sigue sin solución

El Arenteiro sigue viendo el futuro muy negro. Los días pasan y la esperanza de que el equipo pueda salir a competir se antojan cada vez más lejanas. Podría ser la crónica de una muerte anunciada a la que solo faltaría ponerle la fecha del cierre definitivo, algo que muchos (cada vez más) dan por seguro que sucederá. Aunque el mal del equipo verde no ha llegado de golpe. La nefasta gestión económica de las dos últimas temporadas ha desencadenado en la situación actual. Y las cuentas en rojo que tienen al club al borde del abismo salieron a luz, de forma más o menos clara, el pasado 3 de junio, en una asamblea informativa en la que Argimiro Marnotes, además de anunciar que una próxima Asamblea Extraordinaria presentaría su dimisión y que abría el plazo para la posible presentación de candidaturas, también reconoció deudas con los jugadores, cuerpos técnicos, empleados y con diferentes empresas por un montante que rondaba el millón ochocientos mil euros. Casi nada.

La mencionada Asamblea Extraordinaria, que se celebró el 25 de junio, para poco más sirvió, salvo para ratificar la marcha de Marnotes y anunciar la llegada de Francisco Vázquez Rogel, un empresario del sector inmobiliario de 52 años, natural de Vilagarcía, aunque residente en Madrid donde tiene sus negocios. Llegó solo, se presentó ante los cerca de 130 socios que estaban ese día en Espiñedo y lo que dejó claro es que “la deuda ronda los tres millones, más los muertos que puedan aparecer en el armario”. Tres días después volvió a convocar a los socios a otra “asamblea/charla informativa” que ya contó con mucha menos afluencia. Y en esas están. Tres semanas después la noticia es que no hay noticia. El tiempo corre muy deprisa en contra del equipo de Espiñedo que intenta por todos los medios evitar una desaparición que se antoja inevitable por las numerosas deudas que le asolan por todos los frentes.

Cierto que el nuevo presidente ha mantenido reuniones con la Federación para conocer el montante de la deuda, con la Seguridad Social y Hacienda, pero no ha pasado de eso. ¿Las soluciones? Por el momento no ha habido ninguna y el único paso que ha dado es presentar por registrar en la Xunta de Galicia en el registro de entidades deportivas a su nueva junta directiva y, una vez sellado, fue llevado a la Federación Gallega. En la misma figura como presidente Francisco Vázquez Rogel, como secretario Aitor González, conocido como Fiti, y como tesorera Katty Álvarez.

El miércoles, clave

En los próximos días habrá noticias, pero porque no queda más remedio. Este miércoles a las dos de la tarde termina el plazo para poder inscribir al equipo en Tercera Federación. Y si no están al día en las deudas con el ente federativo y depositan el aval necesario, una cantidad que podría rondar los 200.000 euros el cuadro verde tampoco participará en Tercera. Aunque eso abre una nueva vía que sería competir en Preferente, tres categorías por debajo de la que tenían la temporada pasada, aunque eso sería alargar una agonía que cada día está siendo más complicada de digerir por los cada vez más cansados aficionados, que siguen el día a día de un club que ha pasado en muy poco tiempo de tocar el cielo a intentar salir del infierno. Y con todo, aún quedaría la segunda parte de esta “película” en el caso de que acabaran saliendo a competir y es que habría que conformar una plantilla y un cuerpo técnico.

En medio también ha habido reuniones con el equipo femenino y con los equipos de la base. Un castillo de naipes que se puede derrumbar en cualquier momento.

Y también está previsto que este jueves o viernes mantengan una nueva asamblea informativa para volver a hablar con los socios, será la tercera en menos de un mes, aunque para poco sirven, salvo que en esta la sorpresa sea mayúscula. Y eso sí, ya se sabrá en qué categoría van a competir o si el “fantasma” del cierre, que tanto merodea por O Carballiño, se confirma.

Astorga o Madrid C ocuparán la plaza de los verdes en 2ª RFEF

La plaza vacante que dejó el Arenteiro en el grupo 1 de Segunda Federación, luego de sumar el descenso por impagos a Tercera, debería ser ocupada en los próximos días por el Atlético Astorga o el Real Madrid C.

Una vez consumados los descensos administrativos por impagos con los jugadores del conjunto verde y del Tarazona y que la Federación Española pusiera un precio de 380. 464,16 euros para cada una de las plazas, Real Madrid C y el filial del Castellón se han hecho con los sitios. Por proximidad geográfica, el tercer filial madridista quedaría encuadrado en el grupo primero, pero ahora ha entrado en danza el Atlético Astorga, que solicitó ser él quien aterrice en el grupo primero porque le supondría abaratar muchos costes al jugar ante equipos cercanos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, mientras que el filial madridista pasaría al grupo cinco enfrentándose con madrileños y de Castilla La Mancha lo que le evitaría numerosos viajes al norte de España.