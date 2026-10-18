El Auriense juega un encuentro para crecer

Aparcada la Copa del Rey hasta dentro de diez días, el Auriense regresa a Oira para medirse a un Moaña que no acaba de encontrar regularidad. Los pontinos, que llevan dos empates seguidos, necesitan sumar de tres para instalarse en la zona media de la tabla y escapar de los puestos peligrosos. Dani Prado, entrenador del Auriense, reconoce que no es fácil jugar miércoles y domingo: “La verdad es que contra el Ribadumia acusamos bastante el cansancio. Hicimos una primera parte espectacular, para mí, seguramente la mejor de lo que llevamos de la presente temporada. Sin embargo, a partir del minuto 65 o 70 empezamos a bajar mucho físicamente. No es una excusa, pero no estamos acostumbrados a jugar miércoles y domingo. Es mucha carga de partidos y entrenamientos, y lo estamos notando bastante”.

En cuanto al duelo contra el Moaña, afirma: “Lo que hemos visto de ellos nos parece un equipazo. Son un conjunto súper combinativo, con muy buenos jugadores por dentro y futbolistas muy incisivos por fuera. Nosotros lo afrontamos con la mayor de las ilusiones por jugar en casa y por la oportunidad de sumar de tres ante nuestra gente, algo que aún no hemos conseguido. Tenemos muchas ganas de quitarnos esa losa de encima y lograr una victoria ante nuestra afición”.

Prado no podrá contar con los defensas Izan y Cuña. Además, el delantero Fer Méndez lleva toda la semana entre algodones y seguramente tampoco será de la partida.

Oira, 17:15 horas.