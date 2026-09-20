Un Auriense sin pegada sufre su primera derrota (0-1)

Derrota por la mínima la sufrida por el Auriense ante el Valladares en un encuentro marcado por el sofocante calor. Un solitario gol de Raúl Alonso, tras el descanso, le dio los tres puntos a los vigueses.

Con 35 grados arrancó un partido en el que la primera ocasión la tuvieron los visitantes con un disparo de Agus al lateral de la portería de Borja Atanes. Poco después, respondieron los pontinos con una internada de Baldo por la izquierda que remató, en el segundo palo, Fer Méndez, desviado.

El calor empezó a hacer mella en ambos equipos y el ritmo fue bajando. Las únicas situaciones de peligro, antes del descanso, fueron dos tiros de Agus que fueron bien resueltos por el meta local.

La segunda parte comenzó con una internada por la izquierda de Fer Méndez que se acabó estrellando en el poste. Parecía que el Auriense salía mejor, pero un desajuste defensivo provocó el 0-1. El defensa Cuña erró en la salida de balón y el balón le quedó a Chama, que filtró un pase a Raúl Alonso, quien tras romper el fuera de juego se quedó solo ante Atanes, a quien batió de fuerte tiro ajustado.

El tanto descolocó a los pontinos y a la hora de partido, Heber conectó un disparo que rozó el travesaño. Poco a poco, los de Dani Prado volvieron a hacerse con el control del encuentro y pudieron conseguir el empate con un disparo de Fer Méndez, a la media vuelta; un remate de Adri Fernández al larguero y un cabezazo de Xabi Fernández, desviado por muy poco.

Al final, la suerte le fue esquiva a un Auriense que sufrió la primera derrota de la temporada.