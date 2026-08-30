El Auriense, supercampeón gallego al derrotar al Negreira (4-1)

El Auriense comenzó la temporada de la mejor manera posible, levantando un trofeo. Los pontinos golearon 4-1 al Negreira, vigente campeón, para llevarse la Supercopa Galicia, un título que les permitirá disputar la eliminatoria previa de la Copa del Rey frente a un equipo de la misma categoría de las Federaciones Autonómicas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja.

La eliminatoria será a doble partido y se jugará en los meses de octubre y noviembre. De clasificarse, el Auriense se mediría a un equipo de Primera División en la primera ronda de la Copa del Rey.

En cuanto al partido frente a los coruñeses, el conjunto dirigido por Dani Prado salió bien y a los seis minutos se adelantó en el marcador. El centrocampista Íker Arango filtró un balón a Fer Méndez, quien, tras ingresar en el área, batió de tiro ajustado a Dacuña.

El gol le sentó bien a los locales, ya que dominaron el encuentro durante el primer tiempo y apenas se vieron inquietados por varios saques de esquina que fueron bien resueltos por la zaga pontina.

Tras el descanso, el decorado cambió y el Negreira se hizo con el control del choque. A los dos minutos de la reanudación, los visitantes realizaron una transición que finalizó con un balón a Yago García, que definió por bajo ante Borja Atanes. Poco después, el meta local intervino con acierto tras un tiro ajustado de Joel Lagares.

Eran los mejores minutos de los coruñeses, pero fue entonces cuando Calvo derribó a Íker Arango dentro del área. El árbitro señaló penalti y lo convirtió Adri.

A partir de ese momento, el Negreira, que estuvo muy arropado en el campo, con más de un centenar de aficionados, desapareció y el Auriense consiguió dos goles más. En el minuto 65, un contraataque bien orquestado entre Fer Méndez e Íker Arango finalizó con un disparo ajustado de este último para hacer el 3-1.

Golazo de falta de Adri

A los 70 minutos de juego, Adri conectó un libre directo desde unos 30 metros que se coló por la escuadra derecha de la meta de Dacuña. Habría tiempo para que en el tramo final, Charly estuviera a punto de anotar el quinto con un fuerte chut que fue repelido por el poste.

Al llegar al minuto 90, el colegiado Jorge Chan, que tuvo bastante trabajo, no descontó nada y señalizó el final de un intenso partido que dejó al Auriense como supercampeón gallego.