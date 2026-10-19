El Barbadás da un golpe en la mesa ante el Villalonga (4-3)

El Barbadás salió triunfador (4-3) en un partido lleno de alternativas y en el que el Villalonga acusó la expulsión de Pedro Delgado en el minuto 71. El primer tanto llegaría en el ecuador de la primera parte. El visitante Maykel realizó un centro desde la izquierda que remató en el primer palo, Capelo. Poco le duró la alegría al Villalonga, ya que en la siguiente jugada, Marcos Cid empató el encuentro tras un disparo desde la frontal, que se acabó colando por la escuadra. El tanto le sentó bien a los de Luis Vilachá y antes de la media hora de juego, una buena jugada de Soriano por la izquierda terminó con un pase al segundo palo a Cougil, quien no perdonó.

En el minuto 41, el propio Cougil asistió a Litos, quien, dentro del área, resolvió con un disparo cruzado para hacer el tercero del Barbadás. Tras el descanso, los pontevedreses salieron mejor y avisaron con un disparo al poste de Maykel. En el minuto 58, Tiago cometió penalti sobre Maykel y la pena máxima la transformó Marcos.

Los azulones reaccionaron rápido y tras una internada por la izquierda de Cougil, José Pérez marcó a placer el “gol del cojo”, ya que tuvo que abandonar el campo por lesión. Poco después, el Villalonga se quedaba con diez y el choque parecía sentenciado, pero en el 89, Maykel ganó la línea de fondo y centró al segundo palo, donde Millán hizo el 4-3. Los de Vilachá supieron defender en el descuento y se llevaron los tres puntos ante uno de los gallitos de la liga.