Bruno Gómez, entrenador del Antela: “Ser nosotros mismos es clave”

La primera vuelta del Antela finalizó de la mejor manera posible, con una victoria frente al Portonovo (1-0) que deja al equipo con 29 puntos y en posiciones de play off de ascenso. El arquitecto del conjunto albinegro es Bruno Gómez Cid (Ourense, 1988), que llegó en 2024 a Xinzo y en un año y medio ha ascendido al equipo desde Primera Futgal y lo tiene quinto en Preferente.

El técnico ourensano hace balance de la primera parte de la temporada asegurando que “a nivel de juego esperábamos estar así, pero en lo que se refiere a los puntos pensábamos que nos iba a costar mucho más sumar. Estamos compitiendo contra todos los equipos y creo que nadie fue muy superior a nosotros en cuanto a juego. Nos sentimos fortalecidos y con ganas de continuar igual”.

Entre las causas que explican la excelente primera vuelta de los antelanos, Gómez apunta que “ser nosotros mismos, no miramos mucho al rival que nos enfrentamos, sino que nos centramos en potenciar lo que hacemos bien nosotros. Además, nos adaptamos bien a lo que nos propone el rival, hay partidos en los que tenemos el control y toca abrirlos, en otros hay que contraatacar y lo hacemos”.

El ex entrenador del Nogueira y Monterrei no se conforma y quiere que su equipo continúe progresando: “Tenemos que mejorar en los últimos 30 metros, creo que generamos mucho más de lo que finalizamos. Por ejemplo, en el último partido, tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras en la primera parte y nos fuimos 0-0 al descanso. Es algo que tenemos que corregir y estamos intentando mejorar. Tenemos que darle más importancia a cada situación de gol que tengamos para poder meterlas”.

Fiabilidad defensiva

El punto más fuerte del Antela es, sobre todo, su fiabilidad defensiva, de hecho es el tercer equipo que menos encaja del campeonato. “A nivel defensivo sufrimos muy poco, considero que defendemos muy bien a través de la posesión y sabemos darle la pausa al juego cuando es necesario. Además, minimizamos bastante las virtudes de los rivales y del mediocampo hacia atrás estamos muy seguros. Cada vez defendemos mejor y mucha culpa de eso la tienen los cuatro de arriba, que son los primeros en defender y eso nos está dando mucho”.

Desde que Bruno Gómez llegó al banquillo albinegro no sabe lo que es perder en A Moreira, él mismo reconoce que “algún día llegará la primera derrota, pero por ahora nos sentimos fuertes en casa, nuestra afición aprieta y hace difícil el partido al rival. Las dimensiones del campo y que sea de hierba natural también nos favorece, de hecho cuando hubo dos o tres partidos en el que el césped estaba muy mal, nos costó más. Tenemos que seguir aprovechando el campo que tenemos porque para nuestro juego, que se basa en a través de la posesión encontrar los espacios y cuando nos ponemos por delante, somos muy peligrosos a la contra”.

Pese a los buenos números, el técnico del Antela tiene claro que “nuestro objetivo es llegar a los 45 puntos y cuando se consiga ya pondremos otro, somos ambiciosos”.