La Liga Gallega de tiro con arco en sala avanza. El pasado fin de semana superó su ecuador, con la disputa de la cuarta de las seis tiradas de la presente temporada. Fue en tierras pontevedresas, aprovechando la disputa de la segunda edición del Trofeo de Meis. Las posiciones finales en las diferentes modalidades puntuaban para la Liga Gallega, aunque el trofeo sí que otorgaba medallas.

No faltó la participación de arqueros de los ourensanos Club de Tiro Eiroás, Club Arco Cachamuíña, Club Lumelar y el valdeorrés Club Arqueiros do Sil. En cuanto a la representación provincial, Diego González, del Eiroás, que afrontaba su primera participación, ocupó la decimonovena posición en recurvo hombre. En recurvo +50 hombre, sexta plaza para Elías Gómez del Eiroás y séptimo puesto de David Seara, del Lumelar.

En recurvo sub-15 mujer, tercera posición para Martina García, del Cachamuíña, idéntica posición que Carlos Doval, del Club Lumelar, en compuesto +50 hombre. La mejor en arco compuesto mujer fue Cristina Delgado, integrante del Arqueiros do Sil y también primera posición para Gracia Santos, del Eiroás, en arco tradicional mujer, categoría en la que Cristina Núñez, del Cachamuíña, finalizó segunda.

En la categoría de arco tradicional +50 hombre, tercera posición para Miguel Sánchez, del Club de Tiro Eiroás, con Francisco José de Evan, del Cachamuíña, séptimo, un puesto por delante de su compañero de club Ramón Núñez, octavo, mientras que Juan Manuel Rodríguez, del Arqueiros do Sil, terminó en la décima posición.

El sábado, en Taboadela

La competición autonómica proseguirá el sábado en Taboadela, con la sexta edición del Trofeo Federación Luis Vera Moreno, quinta tirada de la Liga Gallega de sala.