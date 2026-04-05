El CD Barco derrota al Noia y quiere más (1-0)

Ariel, uno de los destacados del Barco, ejerce presión sobre un jugador del Noia en Calabagueiros

El Barco volvió a ganar. Los valdeorreses están haciendo un tramo de temporada de ensueño y ya suman 31 de los 36 puntos en juego en la segunda parte liguera. La última víctima el Noia, equipo al que dejan muy tocado en el fondo de la tabla clasificatoria. Además, los de Agustín Ruíz se asientan en los puestos de play off.

El calor fue el gran protagonista en tierras valdeorresas, condicionando un encuentro entre Barco y Noia que se jugó a un ritmo bajo. Arrancó mejor el Barco, que avisó pronto. A los 8 minutos, Santín protagonizó una espectacular acción individual recorriendo prácticamente todo el campo antes de asistir con un pase de la muerte, pero Fabio evitó el primer tanto con una gran intervención. Apenas un minuto después, el propio Santín volvió a aparecer tras un error de Trillo en la salida en su primer partido del año con los barbanzanos, aunque no logró aprovechar el regalo.

El dominio de las ocasiones por parte de los locales se mantuvo. En el minuto 18, una gran jugada de Ariel terminó en los pies de Vilachá, cuyo disparo se estrelló en la defensa. Ya en el 30, una contra conducida por Andrés Calvo acabó con un nuevo intento de Ariel. El Noia, por su parte, apenas logró inquietar durante este periodo, con llegadas muy aisladas.

Tras el descanso, el guion apenas cambió. A los dos minutos, Miguel Freiría rozó el gol con un remate de cabeza tras un centro de Santín que se marchó cerca del palo. El Noia dio un pequeño paso adelante y tuvo su mejor ocasión en el minuto 60, cuando un cabezazo de Noya pasó rozando el poste.

El partido se decidió en el minuto 72. Una falta dentro del área de Adrián sobre Raúl Paz fue señalada como penalti, y Óscar Martín no falló desde los once metros para hacer el 1-0 en una acción donde Trillo, el meta de Esteiro, poco pudo hacer.

El gol dejó muy tocado al Noia, que ya no fue capaz de reaccionar, los de Luis Bonilla no fueron capaces de inquietar a Imanol en el tramo final. Su planteamiento en la segunda mitad, más enfocado en resistir atrás y salir a la contra, no encontró recompensa.

En los minutos finales, el Barco controló sin excesivos sobresaltos y aseguró una victoria que le permite afianzarse en puestos de play off. Los valdeorreses afrontan ahora cinco jornadas cargadas de ilusión para buscar un play off que en diciembre parecía imposible.