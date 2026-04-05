Cented y Celanova miran hacia O Couto en la semifinal de Copa Diputación

Santi, del Celanova, que se enfrentará a su ex equipo, golpea el balón ante el Polígono.

Un nuevo duelo entre Preferentes le da color a esta semifinal entre el Cented y el Sporting Celanova, que se disputa desde las 20:00 horas en el campo de Oira.

Los académicos ya vivieron esta ronda la pasada edición. Ahora vienen de eliminar al Peroxa en un partido en el que su entrenador Dani Prado reconoce que “supimos mantener la portería a cero, consiguiendo el objetivo marcado”.

Habla del rival, un Celanova “que viene de una dinámica muy buena y sobe el papel debería ser complicado, pero si quieres llegar a la final hay que ganar al que toque”.

Avisa el técnico que “anímicamente estamos muy bien, pero muy justos en lo físico, aunque una victoria siempre te refuerza. Intentaremos llevarlo de la mejor manera posible y que no se lesione nadie para lo que queda de competición”.

Para Prado será “un partido muy bonito e igualado. En 90 minutos te juegas entrar en una final”. Son bajas Etien, Veloso, Vázquez y Héctor Janeiro.

El Celanova dejó en el camino a dos equipos de su categoría, algo que no deja de ser curioso para su técnico Ángel Mociño. Además, “los dos fuera de casa, por lo que que llegar a la final tendría mucho mérito, aunque jugando solo tres días después condiciona. Sería mejor jugar al acabar la liga, ya que ninguno de los cuatro iba a jugar play off y ya comienzas a generar ambiente y los que pasen tendrían una segunda semana para preparar la final. Así, quedas desconectado un mes y medio”.

Mociño asegura que los suyos van a afrontar esta semifinal “con toda la ilusión del mundo, aunque jugar a domicilio condiciona”.

Oira, 20:00 horas.