Conquense, un rival para la gloria de la UD Ourense

Con 45 minutos de retraso, por problemas de logística, tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de las finales de los play off de ascenso a Primera Federación. Tras los emparejamientos entre los segundos y quintos clasificados, salieron las bolas de los terceros, en la que estaba la UD Ourense. La primera en salir fue la del conjunto rojillo, que tendrá como rival al UB Conquense y que jugará el partido de ida en O Couto.

El conjunto de Cuenca terminó tercero en el Grupo 5 tras sumar 60 puntos y en la primera eliminatoria se deshizo del Xerez tras empatar en los dos partidos (1-1 y 0-0) y pasar por mejor clasificación en la liga regular.

Para analizar el sorteo del play off de ascenso y la victoria frente al Reus acudieron anoche al programa +Fútbol de Telemiño, el entrenador de la UD Ourense, Borja Fernández, y los jugadores Pablo Parrilla y Justino Barbosa.

El técnico ourensanista comentó que “conozco gente allí y sabía que el equipo era bueno, de hecho han sido muy fiables durante la temporada. Han hecho un año muy bueno y tienen grandes jugadores, seguro que ellos también pensarán que van a subir”.

Profundizando un poco más en el estilo del Conquense aseguró que “he visto un partido de ellos y se puede ver que es un equipo muy físico, que no se la juega mucho y que tienen muy claro a lo que juegan. La verdad es que son todo lo contrario al Reus”.

Antes de llegar a esta ronda, los rojillos dejaron en la cuneta al Reus tras un encuentro que se decidió con el tanto de Justino. “Cuando recibó la asistencia de Hugo Busto sabía que no podía fallar, mi fijé en el portero y disparé a la derecha, que es mi sitio de confianza, cuando vi que el balón entraba fue una alegría enorme. Pasado los minutos pensaba que si la llego a haber fallado, con lo solo que estaba, me hubiesen increpado (bromea). Por suerte, todo salió bien y pude celebrar el triunfo con mis amigos, que me vinieron a ver y eso es un lujo”, aseguró el delantero.

Victoria ante el Reus

En cuanto al partido, Fernández apuntó que “salimos muy bien. Nos adelantamos y tuvimos varias ocasiones, entre ellas la de Migui, que viene de un córner en contra, pero dejamos dos jugadores arriba y nos atrevemos, algo muy importante. Fueron los mejores minutos de toda la temporada. Nos equivocamos un poco en el inicio de la segunda parte, ya que decidimos esperar un poco más y llegó un momento en el que vi que el partido peligraba, por lo que hablamos con Parri y con Champi y dimos un paso hacia adelante. Aunque el 2-1 lo logramos tras una contra, volvimos a coger el balón y estuvimos bastante bien, de hecho, no sufrimos nada en los últimos minutos, a pesar de las bajas que teníamos atrás”.

Pablo Parrilla agregó que “llegó un momento en la segunda parte en la que tuvieron mucho el balón cerca de nuestra área, pero no crearon ninguna ocasión clara. Nosotros somos un equipo sacrificado, supimos esperar y cuando nos llegó la situación, salimos muy bien a la contra con Hugo Busto y Justino”.

El entrenador rojillo apuntó que una de las claves de la buena campaña es el buen ambiente: “Hay que aprovechar estos momentos porque hay otras temporadas en las que el vestuario no es bueno, en el que no se disfruta en el campo o en el que no se va tan a gusto a entrenar o a jugar. La verdad es que desde que estoy aquí, aún cayendo en el primer año eliminados en Vigo contra el Gran Peña, son temporadas para recordar y la verdad es que me quedo con eso”.

Parrilla: “Ver O Couto con ese ambiente fue un espectáculo” “Lo que vivimos el sábado fue un espectáculo, ver O Couto con ese ambiente y con la gente empujándonos a la victoria fue impresionante. Conseguimos pasar de ronda y ahora habrá que empezar a preparar la siguiente eliminatoria, que será también muy complicada”.

Justino: “Estoy muy contento por marcar un gol tan importante” “Estoy contentísimo por haber marcado un gol tan importante y haberlo celebrado ante más de 4.000 personas. Menos mal que lo marqué, porque estaba muy solo, pero conseguí definir bien y luego lo pude festejar con mis amigos, que estaban en la grada con mi camiseta”.