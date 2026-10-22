La Copa Diputación de escalada tiene ganadores en Ourense

El podio en la categoría absoluta femenina, el de la absoluta masculina, Tomé López (centro), lideró la categoría alevín y Julia García (en el medio), ganó la benjamín femenina.

La novena edición de la Copa Diputación de escalada ya tiene ganadores. La competición, organizada por el Club Asesou y disputada en dos jornadas, con una fase previa inicial, clasificatoria para la final posterior, reunió alrededor de 80 deportistas de los clubes gallegos, que protagonizaron finales muy disputadas en todas las categorías. Hubo dos entregas de premios, una específica para la Copa Diputación y otra atendiendo a la clasificación general, que incluía además a los deportistas de las otras provincias.

Una escaladora, durante la competición en Asesou.

Los podios por categorías en la Copa Diputación fueron los siguientes. En las categorías absolutas, la femenina la dominó Luna Díaz, con Delia Rubín segunda y Alicia Vázquez en la tercera posición. En la masculina, oro para Miguel Feijóo, plata de Martín Sabuz y bronce para Enrique Naveiro. En infantiles, en chicas triunfó Carolina Pérez, con Alejandra Böck en la segunda plaza. En chicos, por su parte, título para Alejandro Garrido, con Gabriel Ferreño logrando la madella de plata.

Bajando en edad, que no en nivel, en las categorías alevines, en la competición femenina la triunfadora fue Carlota Murias, que se llevó el oro, medalla de plata para Noa Cid y bronce de Carolina Prada. En chicos, primer puesto de Tomé López, segunda posición para Nico Gómez y tercera plaza de Guido López.

Los más jóvenes

Y en benjamines, la categoría más joven, el título femenino lo consiguió Julia García, plata para Libia Gallego y bronce de Emma Granja. En la categoría masculina el oro se lo quedó Gael Alvarado.

Iván Pacios, séptimo en la cita continental en Leipzig

El joven escalador ourensano Iván Pacios, integrante del Club Asesou, cerró su temporada de competiciones internacionales con una destacada séptima posición entre los 34 participantes de la Copa de Europa de escalada de velocidad, evento que se disputó en la ciudad alemana de Leipzig.

Pacios, en la Copa de Europa.

En la ronda clasificatoria logró el décimo mejor tiempo, con una marca de 6,44 segundos, avanzando a las eliminatorias, donde cayó en cuartos de final, a las puertas de las semifinales, para ocupar la séptima posición final. Con este resultado, el joven deportista pone el broche a una excelente temporada, consolidándose entre los mejores especialistas europeos de su categoría.