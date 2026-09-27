Galería | O Couto disfruta del buen tiempo y el empate de la UD Ourense ante el Cacereño

La UD Ourense estrena su casillero tras empatar sin goles ante el Cacereño en un O Couto con una gran entrada y una afición que empujó durante todo el partido.

La UD Ourense estrenó su casillero de puntos en un O Couto que presentó una gran entrada y vivió una tarde de fútbol con un ambiente especial. Después de los intensos calores de los últimos meses, el buen tiempo acompañó a los de Juan Carballo, que empataron 0-0 ante el Cacereño.

El conjunto ourensano se midió a uno de los equipos llamados a pelear por la zona alta de la Primera Federación en un encuentro intenso y competido. Sobre el césped faltó el gol, pero en las gradas sobró pasión. La afición de la UD Ourense no dejó de animar, protestar cada acción y buscar el gol que finalmente no llegó, pese a las ocasiones y al esfuerzo de los jugadores locales.

La falta de puntería y la mala suerte volvieron a privar a los ourensanos de celebrar un tanto, aunque el equipo mostró una mayor solidez ante uno de los rivales más exigentes de la categoría.

También hubo una importante presencia de aficionados visitantes. La hinchada del Cacereño tiñó de verde uno de los sectores de O Couto, poniendo color a una grada que disfrutó de un partido competido.

Ahora toca mirar hacia la siguiente jornada, con el objetivo de dar continuidad a este resultado y seguir creciendo en la Primera Federación.