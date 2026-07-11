David Ferreiro, calidad rojilla que vuelve a la UD Ourense

David Ferreiro (Baños de Molgas, Ourense, 1988) volverá a correr la banda de O Couto ejerciendo como local. El atacante ficha por dos temporadas por la Unión Deportiva Ourense, después de disputar los últimos dos cursos en Espiñedo defendiendo los colores del CD Arenteiro. El equipo que dirige Juan Carballo incorpora a un jugador de contrastada calidad ofensiva, experiencia en la categoría y divisiones superiores y ganas de revivir los buenos momentos que le faltaron en la última campaña en O Carballiño. Firma por dos temporadas.

Tras debutar en el Club Deportivo Ourense en el año 2006, Ferreiro formó parte de equipos con historia como el Cádiz, Racing de Santander, Hércules y Club Deportivo Lugo, antes de vivir su etapa dorada con la SD Huesca (2016-2022), club con el que alcanzó la Primera División y disputó dos temporadas en la máxima categoría, con más de 70 partidos en su haber. Después de pasar por el FC Cartagena, en el inicio de 2024 fichó por el Málaga CF, ayudando al conjunto andaluz a lograr el ascenso la Segunda División. En julio de 2024 retornó a la provincia de Ourense para defender los colores del CD Arenteiro ya en la Primera Federación, con un primer curso notable y un segundo que, a nivel colectivo, fue para olvidar.

Ahora abre un nuevo capítulo en una Unión Deportiva Ourense que sigue peinando el mercado para formar una plantilla de las máximas garantías posibles en una categoría exigente, a pesar de las bajas sensibles que ha tenido. Uno de los llamados a ser importante será David Ferreiro, que ya luce los colores del conjunto rojillo.