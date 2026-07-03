El delantero Marquitos, refuerzo de lujo para el ataque del Ourense CF

El Ourense CF anunció a última hora de este jueves la incorporación de su segundo fichaje. Se trata del delantero natural de Vigo Marcos Alonso Rodríguez, conocido futbolísticamente como Marquitos, quien, afincado en Ourense desde hace años, jugará la próxima temporada en el conjunto entrenado por Jorge Cuesta.

El nuevo jugador azulón, tras pasar muchos años en la base del Celta de Vigo, donde llegó hasta la División de Honor juvenil, recaló en la UD Ourense dos temporadas en Tercera División, para luego incorporarse al Arenteiro. En el club de O Carballiño jugó cinco años, logrando dos ascensos con los verdes hasta Primera Federación y consiguiendo una Copa Federación, si bien las dos últimas temporadas estuvo cedido en el Compostela y la pasada campaña en el Ávila en Segunda Federación.