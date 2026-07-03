El delantero Marquitos, refuerzo de lujo para el ataque del Ourense CF

SEGUNDA FEDERACIÓN
Diego García vuelve al Ourense CF
SEGUNDA FEDERACIÓN
El Ourense CF anunció a última hora de este jueves la incorporación de su segundo fichaje. Se trata del delantero natural de Vigo Marcos Alonso Rodríguez, conocido futbolísticamente como Marquitos, quien, afincado en Ourense desde hace años, jugará la próxima temporada en el conjunto entrenado por Jorge Cuesta.
El nuevo jugador azulón, tras pasar muchos años en la base del Celta de Vigo, donde llegó hasta la División de Honor juvenil, recaló en la UD Ourense dos temporadas en Tercera División, para luego incorporarse al Arenteiro. En el club de O Carballiño jugó cinco años, logrando dos ascensos con los verdes hasta Primera Federación y consiguiendo una Copa Federación, si bien las dos últimas temporadas estuvo cedido en el Compostela y la pasada campaña en el Ávila en Segunda Federación.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SEGUNDA FEDERACIÓN
Diego García vuelve al Ourense CF
RECORRIENDO LA PROVINCIA
Galería | El IX Trail y Andaina Montes de Sandiás vence al calor y las altas temperaturas
DEFENSA DEL ORO
Inés Sotelo quiere más metal
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 5 de julio
PACTO ENTRE EEUU E IRÁN
El Ibex 35 cierra la semana en máximos tras subir un 2,2%
PP: de defender el derecho a propagar el bulo