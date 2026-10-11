Derbi ourensano de nivel entre el Antela y el Barco en Xinzo

El campo de A Moreira, en Xinzo, vive esta tarde uno de los partidos más interesantes de la sexta jornada en Tercera, que además es un derbi entre dos equipos ouresanos. Miden fuerzas Antela y Barco, que han comenzado muy bien la temporada, ambos en promoción a Segunda Federación, aunque sea ficticio porque la liga acaba de comenzar y tampoco es el objetivo ni de unos ni de los otros.

En el cuadro local, que repite derbi tras ganar la pasada semana en Espiñedo, es baja Carlos, que sufre una rotura de fibras, mientras que Gastón, con problemas en un abductor, es duda. El resto, todos disponibles. En el cuadro barquense están todos listos, toda vez que Rabil, que llevaba dos semanas fuera, está recuperado.

El técnico de los de A Moreira, Bruno Gómez, habla del partido: “Espero que sea bonito y entretenido, pero tengo claro que va a ser muy igualado, como fue el de la pasada semana, en el que esperamos estar mejor y más enchufados”. Sobre el rival afirmó que “fuera de casa es un equipo diferente al que juega en Calabagueiros. Cuando es visitante arriesga mucho menos y hace un fútbol más directo, tratando de aprovechar bien sus ataques porque tiene jugadores rápidos en las transiciones”. Y continuó: “Tiene un buen juego aéreo y es poderoso en el balón parado. Además, en A Moreira se va a sentir bien, porque es similar a Calabagueiros”.

Por su parte, Agustín Ruiz, entrenador barquense, comentó, “es un derbi y eso siempre crea un poco más de expectación”. Y añade: “Nosotros llegamos bien, cada jornada que pasa estamos un poco mejor, el equipo sigue creciendo y vamos a ver lo que somos capaces de ofrecer en un campo que es muy similar al nuestro y en ese sentido, seguro que estamos a gusto”.

Sobre el rival afirmó que, “es un equipo que conserva un bloque importante de jugadores del año pasado y eso es importante. Además, tiene esa inercia ganadora que arrastra y la ilusión de una nueva categoría, pero también sabemos que las rachas están para romperse y con esa intención vamos”. Sabe la receta: “Tendremos que ser hipercompetitivos, no cometer errores defensivos, tener orden y saber manejar los tiempos de partido. También creo que hemos mejorado en conceptos ofensivos y llegamos más a las porterías contrarias”. Todo listo para un derbi que puede dejar líder al ganador, y en Tercera, eso es mucho decir.

A Moreira; 17:30 horas.