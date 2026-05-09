🔴 Directo | El Arenteiro se enfrenta a un Guadalajara necesitado de victorias

Tras descender matemáticamente, el Arenteiro tiene tres jornadas por delante más en Primera Federación. Su primer rival es el Guadalajara que está en descenso y debe ganar para mantenerse con vida en esa lucha.

El Arenteiro llegó a Guadalajara como equipo de Segunda Federación y con apenas 16 jugadores incluyendo los dos porteros. El Guadalajara estaba necesitado de sumar tres puntos para salir del descenso y meter presión a sus competidores.

El partido estuvo marcado en la primera mitad por el FVS hasta en 3 ocasiones tuvo que se aplicado y por la lluvia que obligó a los aficionados a buscar refugio durante unos minutos donde la tormenta y el granizo se hicieron presente.

En el terreno de juego, los locales dominaron y fueron llegando con peligro a la portería de Alvín. Fue en el minuto 18 tras una jugada de Neskes cuando Kike Cadete sacó un potente disparo al primer toque para adelantar a los suyos. Ese gol hizo reaccionar al Arenteiro que lo intentó sin suerte.

A la media hora del partido el FVS apareció para revisar una posible mano de defensa local a remate de Gorka Pérez pero se quedó sin ser señalada como pena máxima. Minutos después Nacho Ramón caía en el área y se señalaba penalti pero no era efectivo tras la revisión del FVS.

Con tanta pausa el árbitro agregó siete minutos más a la primera mitad. En una jugada de Pablo Muñoz que cedió a Neskes llegó el penalti que acabó con el segundo tanto local. Val derribaba al extremo del Guadalajara y tras la revisión Muñoz ponía el segundo con un disparo a la escuadra desde los once metros. Con el 2-0 se llegó al descanso.

(2-0)