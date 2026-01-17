Directo | El Arenteiro se enfrenta al Pontevedra y disputa su segundo derbi gallego consecutivo

El Arenteiro quiere lograr sus primeros puntos de 2026 y visita Pasarón para verse las caras con el Pontevedra que suma cinco partidos consecutivos ganando. Los de Jorge Cuesta necesitan ganar para no regresar a la zona de descenso

El Arenteiro afronta su segundo derbi gallego consecutivo con el objetivo claro de ganar para lograr los primeros puntos de 2026 y alejarse de la zona de descenso a la que tiene a tan solo un punto de distancia.

Los de Jorge Cuesta comenzaron mejor en el partido, Víctor Mingo no aprovechó una gran jugada de Cuéllar para adelantar a los suyos. A los trece minutos, Lluis Llácer tuvo que abandonar el partido tras un golpe en la cabeza con Víctor Eimil.

Dani González entró en el lugar del valenciano. El partido transcurría con el dominio del Arenteiro pero sin goles aunque cada vez el Pontevedra estaba mejor. Fue Jordan Sánchez quien abrió el marcador con una falta lejana que Marqueta no pudo parar.

Poco le duró la alegría al Arenteiro ya que tres minutos después Eimil remataba de cabeza el rechace de Alvin a un tiro del portugués Resende. Los locales acabaron mejor la primera mitad,

Todo el partido con La Región, minuto a minuto desde las 16:15 horas. (1-1)