Directo | El Arenteiro quiere empezar el año ante el Real Madrid Castilla con su cuarta victoria consecutiva, minuto a minuto

El conjunto de O Carballiño buscaba la cuarta victoria consecutiva en Primera Federación y empezar 2026 ganando pero no pudo lograr su objetivo tras perdonar en la primera mitad y caer derrotado en la segunda

El CD Arenteiro empieza el año con una derrota ante el Real Madrid Castilla en el Alfredo di Stefano (2-0). El conjunto de O Carballiño se fue al parón navideño con tres victorias consecutivas y desplegando un gran nivel de juego pero ante el filial perdonó en la primera mitad para terminar pagándolo en la segunda parte.

El encuentro comenzó con los locales dominando y teniendo la primera ocasión del nencuentro con un disparo lejano de Liberto que se marchó por poco desviado. Con el paso de los minutos, los de O Carballiño fueron entrando al partido.

Martín Ochoa fue el jugador más activo del equipo en la primera mitad gozando de ocasiones para adelantarse en el marcador pero siempre con el mismo resultado, el portero Fran González evitando el gol visitante.

En la segunda mitad, Álvaro Arbeloa introdujo tres cambios que a la postre servirián para lograr una importante victoria. Lamini y Joan Martínez dotaron a los blancos de una solidez defensiva que faltó en la primera mitad donde los de Jorge Cuesta pudieron irse por delante al descanso.

El tercero en discordia es Álvaro Leiva que con un potente disparo que se estrellaba en el poste de la portería de Alvin provocó el primer gol del partido por medio de Rachad, quien también ingresaria de cambio, y quien mandó el rechace a la red. Con el Arenteiro intentando pero sin tanto peligro como en la primera mitad y volcado en empatar llegó el segundo gol local.

Palacios robaba en la frontal del área para internarse y batir a Alvin sentenciando el partido. Los de O Carballiño ponen fin a su racha de tres jornadas con victoria y vuelven a estar muy cerca de los puestos de descenso.