Así te contamos, minuto a minuto, la derrota en Espiñedo del Arenteiro ante el Arenas de Getxo (1-2)

DECLARACIONES POSPARTIDO
Juanfran García, entrenador del Arenteiro: “Este es un mazazo importante”
OCHO PARTIDOS SIN GANAR
El Arenteiro sigue en la última plaza de la clasificación de Primera Federación y su situación se complica aún más. Los de Juanfran García venían de sufrir una dura derrota ante Unionistas de Salamanca y querían ante su público obtener una victoria después de casi dos meses sin los tres puntos.
El partido comenzó con Arenas de Getxo intentando profundizar por la bandas por medio de Sustatxa y Troncho. Los de Jon Erice acabaron avisando a los diez minutos minutos por medio de Álvaro Vázquez. El delantero catalán estrelló su disparo en el cuerpo de Diego García tras el gran pase de Txus Vizcay.
Al Arenteiro le costó hacerse con el ritmo del partido. Luca Lohr tuvo que abandonar el terreno de juego tras un choque con su compañero Pablo Moyá. Fue a partir de la segunda mitad de los primeros cuarenta y cinco minutos cuando los de O Carballiño comenzaron a tener más el balón y controlar el partido.
Un duelo sin apenas ocasiones entre ambos conjuntos en Espiñedo. Diego García y Anartz Peña sin mucho trabajo pero respondiendo bien cada vez que el balón llegaba a su área con cierto peligro.
La segunda mitad comenzó con el Arenas de Getxo dando entrada Carlos Boriko en sustitución de Sustatxa. El Arenteiro salió con mayor intensidad y obtuvo su recompensa pronto. Tras un córner botado por David Ferreiro, Lasure conectaba el cabezazo para adelantar a los locales en los primeros diez minutos de la reanudación.
El Arenas de Getxo fue mejorando durante el encuentro y sientiéndose cómodo. A los 67 minutos Txus Vizcay aprovechaba un fallo de la defensa del Arenteiro para conectar un gran remate en el primer palo a la salida de un córner. El delantero navarro ponía el 1-1 en el marcador tras rematar de cabeza.
Ese gol dio impulso a los de Jon Erice que pudieron controlar el marcador y el tiempo. A falta de quince minutos se consumaría la remontada visitante. Ángel Troncho sacaría un potente disparo que se colaba entre el mar de piernas en el área del Arenteiro para acabar en gol. Juanfran García solitaba el FVS por un posible obstrucción a Diego García pero el árbitro no le daría la razón y el 1-2 subiría al marcador.
Con diez minutos por jugar, se volcó el Arenteiro con la entrada de Brais Val y Bilal Kandoussi primero, después ingresarían Antonio Molina y Alpha. Pero no lograron poner en peligro la ventaja getxotarra. En el descuento, Víctor Mingo vería la roja directa por un codazo a Pablo García.
Juanfram García con esta acción pierde por al menos un par de partidos a su hombre gol y cuando más lo necesita. Se llegó al final del partido y el Arenteiro sigue en última posición además de sumar ocho jornadas sin ganar.
Contenido patrocinado
