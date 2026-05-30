🔴 Directo | Cented Academy y Monterrei buscan el título de Copa Diputación

Punto y final a la temporada en el fútbol ourensano. Llegó el momento de la final de Copa Diputación. Cented Academy y Monterrrei se enfrentan en un partido por levantar el título de campeón y cerrar el año futbolístico de la mejor manera posible.

Esta es la primera final de este torneo que disputa el Monterrei, un duelo que son conscientes de que su rival llega en un gran ritmo y esperan un partido complicado. El Cented quiere una victoria para seguir sumando victorias en el final de temporada.

Puedes seguir el partido con La Región a través de Telemiño con la narración de Fabián Clinaz desde las 18:00 horas.