Directo | Espiñedo testigo del derbi gallego entre Arenteiro y Lugo

El Arenteiro quiere volver a la senda de la victoria tras caer ante el Real Madrid Castilla en la última jornada. Los de O Carballiño se enfrentan al Lugo en Espiñedo

El Arenteiro regresa a Espiñedo y lo hace enfrentándose al Lugo en un derbi gallego más que lleva el primer partido de Primera Federación en 2026 a O Carballiño. Los de Jorge Cuesta vienen de pagar la falta de gol ante el Real Madrid Castilla y ser derrotados.

En la primera mitad, la falta de acierto condenó a los locales que tuvieron en Jaume Cuéllar a su mejor hombre que gozó de las mejores ocasiones del equipo de Jorge Cuesta para adelantarse en el marcador pero no lo logró.

La primera mitad estuvo muy igualada donde cada uno de los conjuntos con su estilo particular lograba acercarse sin suerte a la portería rival. Cuando parecía que el partido se iba a los vestuarios sin goles, un pase de Gaya a Álex Balboa acabo con la internada y posterior gol de segundo en el añadido de la primera mitad.

(0-1)