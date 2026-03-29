🔴 Directo | El Maceda se juega mucho ante el Polígono

Los directos deportivos en la web de La Región regresan el domingo con la Primera Futgal como protagonista. El Maceda, que se está jugando la permanencia, recibe desde las 12:00 horas en el campo Cardenal Quiroga a un Polígono que se ha quedado en tierra de nadie, ya muy lejos de la zona de play off y también a distancia de la zona baja.

Se la juega un Maceda que está fuera de los puestos de descenso, pero al que le acecha la pérdida de categoría por arrastres. Los macedanos, que son cuartos por la cola con 27 puntos, acumulan tres derrotas consecutivas.

El Polígono, por su parte, marcha octavo con 39 puntos y viene de caer por 0-2 con el Antela B.

Domingo, C. Quiroga 12:00 h. Sigue el partido con la narración de Fabián Clinaz y los comentario de Javier da Silva.