🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta al Cacereño en Monforte

El Ourense CF se enfrenta al Cacereño con el objetivo de sumar y aumentar la distancia con la parte baja de la clasificación y mirar a metas más ambiciosas. La reforma en el césped de O Couto hace que el partido se juegue en Monforte.

El Ourense CF recibe al Cacereño pero lo hace jugando de local en Monforte debido a la reforma que está viviendo el maltrecho césped de O Couto. El equipo viene de derrotar por 2-0 al Osasuna Promesas en su último encuentro donde Enol Coto fue protagonista con uno de los mejores goles de la temporada.

Los de Dani Llácer quieren continuar con la inercia positiva y seguir sumando de tres en tres para mantener los puestos de descenso alejados y mirar a metas más ambiciosas. El equipo contará con las caras de Martín Ochoa y Sergio Benitos, su nuevos fichajes.

Por su parte el Cacereño, que incorporó a Kensley Vázquez desde el conjunto azulón, llega a Ourense tras derrotar 2-0 al Arenas de Getxo pero en los puestos de descenso por lo que puntuar ante el Ourense CF es una necesidad.

Sigue toda la actualidad del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:00 horas (0-1)