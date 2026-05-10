Así te contamos, minuto a minuto, la dura derrota del Ourense CF ante el Celta Fortuna (2-4)

El partido en O Couto entre Ourense CF y Celta Fortuna comenzó con el homenaje a las 13 GES que lucharon el pasado verano contra los incendios en la provincia. Con el balón en juego fue el Celta Fortuna quien dominó en los primeros minutos.

Con el 2-4, el Ourense CF se queda a dos puntos de la salvación y la próxima semana enfrenta al Talavera en un partido donde puede descender uno de los dos conjuntos. Duro golpe para el Ourense CF que por momentos soñó con derrotar al Celta Fortuna.