Directo | El Ourense CF se enfrenta al Osasuna Promesas para comenzar la segunda vuelta

El Ourense CF busca sumar tres puntos ente Osasuna Promesas en un partido en O Couto tras la derrota de la anterior jornada ante la Ponferradina

El Ourense CF disputa su segundo partido de 2026 como local, el primero de la segunda vuelta en Primera Federación. El equipo azulón se enfrenta al Osasuna Promesas, que llega en zona de descenso, con el que empató en el primer partido de la temporada.

Los de Dani Llácer buscan tres puntos que los aleje de la zona de peligro de la clasificación y afrontan un partido complicado ante un rival directo por la salvación. El equipo quiere hacerse fuerte en O Couto y continuar desarrollando su estilo de juego.

Sigue todo el partido desde las 12:00 horas minuto a minuto con La Región.