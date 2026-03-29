🔴Directo | El Ourense CF se enfrenta a la Ponferradina en un partido de contrastes

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El Ourense CF se enfrenta este domingo a la Ponferradina. El equipo de Dani Llácer necesita ganar para alejarse del descenso. La Ponferradina visita al equipo frente al que comenzó su gran racha, los visitante llevan una derrota en los últimos once partido, y que lo llevó a los puestos de play offs.
Los azulones ante su afición quieren volver a ganar y hacerlo ante un rival de peso. La última vez que se enfrentaron la Ponferradina ganó 2-0 en el Toralín. El equipo entrenado por Nafti suma cuatro de los últimos seis puntos.
Sigue el partido, minuto a minuto, desde las 12:00 con La Región (0-0)
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