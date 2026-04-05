Así te contamos, minuto a minuto, la derrota del Ourense CF ante el Real Avilés (2-1)

DECLARACIONES POSPARTIDO
Juanfran García, entrenador del Arenteiro: “Este es un mazazo importante”
EN DESCENSO
El partido comenzó con el conjunto industrial dominando todas las fases de juego. Quicala estrellaba su disparo a los tres minutos en Álvaro Ratón. Minutos después Uzkudun no lograba rematar un centro lateral.
Llegó la jugada que marcó la primera mitad. Balón en largo de Nando tras un córner buscando a Quicala. El extremo del Avilés es derribado por Enol Coto que sería expulsado por ser el último hombre de la zaga azulona.
En los minutos de descuento, Amin pudo empatar pero no logró rematar de manera correcta perdiendo una gran ocasión. El equipo de Dani Llácer intentó pero no logró empatar en los últimos minutos y acaba la jornada en puestos de descenso.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DECLARACIONES POSPARTIDO
Juanfran García, entrenador del Arenteiro: “Este es un mazazo importante”
EN PLAY OFFS
El CD Barco derrota al Noia y quiere más (1-0)
ZONA DE DESCENSO
Otro día negro para el Ourense CF (2-1)
Lo último