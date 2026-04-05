Así te contamos, minuto a minuto, la derrota del Ourense CF ante el Real Avilés (2-1)

Martín Ochoa celebra su gol ante el Arenteiro en el pasado derbi.

El Ourense CF acaba la jornada en descenso en un partido en Avilés donde se adelantó pero la expulsión de Enol Coto provocó que jugará más de una hora con uno menos. Quicala, fue el mejor jugador del partido al anotar el gol de la victoria industrial además de, provocar la expulsión de Coto.

El partido comenzó con el conjunto industrial dominando todas las fases de juego. Quicala estrellaba su disparo a los tres minutos en Álvaro Ratón. Minutos después Uzkudun no lograba rematar un centro lateral.

Llegó la jugada que marcó la primera mitad. Balón en largo de Nando tras un córner buscando a Quicala. El extremo del Avilés es derribado por Enol Coto que sería expulsado por ser el último hombre de la zaga azulona.

En los minutos de descuento, Amin pudo empatar pero no logró rematar de manera correcta perdiendo una gran ocasión. El equipo de Dani Llácer intentó pero no logró empatar en los últimos minutos y acaba la jornada en puestos de descenso.