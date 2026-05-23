🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta al Tenerife al que debe ganar y esperar resultados (0-0)

El Ourense CF necesita ganar al Tenerife y esperar resultados para saber si se mantiene en Primera Federación una temporada más. El equipo entrenado por Cándido Gómez recibe al líder y nuevo equipo de Segunda División en el último partido de la temporada.

El Ourense CF se enfrenta al Tenerife en su última oportunidad para seguir en Primera Federación. El equipo ourensano no depende de él mismo para lograr el objetivo. Los de Cándido Gómez deben ganar al, ya ascendido, Tenerife y esperar resultados.

El equipo se despide de la temporada en O Couto donde tiene mejores resultados que fuera de su feudo. Una temporada que empezó mal en liga y que puede acabar con el equipo en Segunda Federación.

De nuevo, la jornada se disputa en horario unificado para que todos los equipos juegen en igualdad de condiciones. Sigue toda la acción del vital partido con La Región, minuto a minuto, desde las 18:30 horas