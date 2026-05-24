🔴 Directo | La UB Conquense con más peligro que la UD Ourense en los primeros minutos (0-0)

La UD Ourense está a dos partido de lograr el ascenso a Primera Federación. La UB Conquense es el escollo que tienen en su camino y al que se enfrentan en O Couto este fin de semana. Los de Borja Fernández quieren sacar un buen resultado

La UD Ourense se enfrenta a la UB Conquense en busca de lograr el ascenso a Primera Federación. El conjunto vermello recibe en el Estadio de O Couto al equipo castellano manchego en un partido que tiene su segundo episodio la próxima semana.

Los jugadores dirigidos por Borja Fernández confían en sacar un buen resultado ante su afición que no falla en los momentos importantes. La UB Conquense llega tras empatar y dejar en el camino al Xerez gracias a su mejor posición en temporada regular.

Sigue el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 17:00 horas (0-0)