🔴 Directo | La UD Ourense se enfrenta al Arenas de Getxo en un partido vital

La UD Ourense se ve las caras con el Arenas de Getxo en el Municipal de Gobela en un partido para volver a recuperar sensaciones y sumar ante el colista del Grupo 1 de Primera Federación

La UD Ourense se enfrenta este sábado a las 16:00 al Arenas de Getxo en un partido muy importante antes del debut en Copa del Rey.

El equipo vermello viaja hasta Getxo para jugar ante el colista del Grupo 1 de Primera Federación, un equipo que todavía no sabe lo que es ganar en la temporada. La UD Ourense busca los tres puntos para seguir peleando por salir del descenso.

Tras el resultado ante el Real Avilés el equipo quiere aprovechar este encuentro para volver a desarrollar el juego que los llevó a lograr los cinco puntos con los que cuenta en la clasificación.

Sigue toda la acción del partido desde el Municipal de Gobela, minuto a minuto, con La Región desde las 16:00 horas