🔴 Directo | Primer cuarto de hora entre UD Ourense y Barakaldo donde se mantiene la igualdad (0-0)

La UD Ourense regresa a O Couto y se enfrenta al Barakaldo, que se encuentra fuera del descenso. Los rojillo quieren la primera victoria de la temporada ante su afición en un partido frente a un rival que marca la salvación.

La UD Ourense regresa al estadio de O Couto. El cuadro rojillo acumula dos empates seguidos y este sábado se enfrenta al Barakaldo.

Un partido al que los ourensanos llegan tras una buena actuación ante el Real Unión marcado por algunas decisiones arbitrales. El equipo de Juan Carballo quiere los tres puntos y comenzar a salir de la zona de descenso.

Enfrenta el Barakaldo que llega a Ourense fuera de los puestos de peligro pero con dos empates en los últimos tres partidos. El conjunto vasco ya visitó O Couto la temporada anterior.

Esta vez se enfrenta a un equipo distinto y que quiere dar a su afición el primer triunfo de la temporada.

Sigue toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:45 horas (0-0)