🔴 Directo | La UD Ourense viaja y se enfrenta al Avilés en busca de seguir sumando

Xabi Domínguez durante el último partido de la UD Ourense ante el Barakaldo.

La UD Ourense visita al Real Avilés con la intención de prolongar su racha positiva y sumar por cuarta jornada consecutiva. El equipo de Juan Carballo busca una victoria que le permita alejarse de la zona de descenso en Primera Federación.

La UD Ourense juega lejos de O Couto. El equipo vermello viaja hasta Asturias y se enfrenta al Real Avilés. Los de Juan Carballo quieren sumar puntos por cuarta jornada consecutiva y seguir ganando tras estrenarse la jornada anterior.

Enfrente los asturianos que están fuera del descenso y presentan un bloque sólido para esta temporada. Un partido que puede sacar a la UD Ourense de la zona del descenso y continuar subiendo puestos en Primera Federación.

Sigue toda la emoción del partido, minuto a minuto, desde las 18:15 horas con La Región.