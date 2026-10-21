Domi Fernández, del Ourense CF: “Todavía queda mucho y estamos bien situados”

El Ourense CF sufrió la segunda derrota consecutiva, esta vez en casa y ante el Coruxo por 0-1. Los azulones acumulan tres jornadas sin sumar una victoria, lo que les ha llevado a la octava posición, con diez puntos. Cierto que solamente a uno de los puestos de promoción, pero también solo con tres de margen sobre los puestos de abajo.

El delantero del conjunto ourensano, el valenciano Domi Fernández, no le quiere dar mayor importancia a la derrota: “No pudo ser y es una pena porque pienso que el encuentro se nos escapa por pequeños detalles. Es verdad que en la primera parte estuvimos incómodos, nos presionaban arriba y no hemos podido realizar nuestro juego. En la segunda parte ya estuvimos mejor, dominamos y tuvimos ocasiones para al menos poder conseguir un punto”.

Además, tiene claro: “En todo caso esto acaba de comenzar, van siete jornadas, y aunque empezamos bien, los equipos rivales trabajan para conocernos mejor y hacernos sufrir. En todo caso creo que estamos bien situados y tenemos que tener calma, seguir trabajando duro porque queda mucho y estamos bien situados”.

El atacante, que llegó esta temporada a Ourense desde el filial del Castellón, se encuentra muy a gusto y espera realizar una gran temporada: “Es algo nuevo para mí y es verdad que me estoy adaptando poco a poco, pero estoy bastante a gusto. A nivel personal, espero que con el paso de las semanas pueda ayudar al equipo cada vez más a sumar las máximas victorias posibles”.

Asimismo, Domi Fernández reconoce: “Se está viendo que es una categoría muy igualada. Todos los equipos desde el último al primero están muy parejos y vemos todas las jornadas que cuesta mucho sacar los partidos adelante”.

El joven delantero finaliza mirando con optimismo el futuro: “Queda prácticamente toda la liga y es pronto para hacer un análisis profundo de los rivales, pero estoy convencido de que con trabajo y esfuerzo, al final, vamos a estar peleando por los puestos de promoción de ascenso”.