Sábado de Entroido en la provinicia

Duelo de altos vuelos en el Monte da Aira entre el Velle y Sporting de Carballiño

El Velle quiere recuperarse de la última derrota ante un Sporting Carballiño que pretende reforzar su plaza de play off

Bruno Dacal, del Velle, disputa un balón por alto con Pato, del Polígono. | José Paz

Esta domingo, desde las 16:30 horas, en el Monte da Aira, se citan el Velle y Sporting Carballiño distanciados por cuatro puntos, aunque los locales tienen un partido aplazado con La Purísima y salir victoriosos les daría la posibilidad de meterse en los play off de ascenso. No estarán presentes, Rodrigo Velasco, por acumulación de tarjetas; Adrián Pérez, Rouco y David, lesionados.

En el conjunto de Aitor Neira este encuentro es vital, ya que de quedarse con el triunfo abriría una brecha importante sobre este y otros perseguidores. Continúan en el dique seco los porteros Arón y Gorka, Adrián Pol, Noel, Rivera, Jacobo y podría unirse Ribeiro.

En el campo de A Carabina, a las 16:30 horas, tendrá lugar el derbi entre Loñoá y Melias, donde ambos equipos no están atravesando su mejor momento en cuanto a resultados. El conjunto de David Rivo aún no sabe lo que es ganar en esta segunda vuelta. Se caen, por distintas molestias físicas, Alberto, Martín Rodríguez, Peque, Fito, Diego, Braian, Carlos y Hugo.

La situación del Loñoá no es tan comprometida como la de su vecino, que ocupa uno de los puestos de descenso directo y suma cinco jornadas sin victorias. Causan baja, Ismael, Pablo Torque, Rubén Chaudarcas y Álex López, con tres partidos, expulsados el pasado domingo ente el Peroxa, además de los lesionados Carlos, Adri, Rodrigo y Mario Pato. El estímulo para el conjunto verdiblanco es que se impusieron en sus últimas tres visitas.

En el Cardenal Quiroga, a las cinco, el Maceda espera al Córgomo con las bajas de Iván Rubio, Daniel, Iván, Mauro, Mara, Martin y Brais Díaz, por tarjetas. Los valdeorreses van en busca del primer puesto, pero con las bajas de Dani Real y Lucas Pérez.

A Tella será escenario desde las 19:00 horas, del Nogueira y Francelos. Ambos transitan sendas bien distintas. Los afiladores pierden a Veri, por un esguince de rodilla; Samu Ros y Hugo Ribao, con pubalgia; Marcos, con problemas en los isquios; Isi, en el escafoide y Torres. En tanto su oponente viaja sin los sancionados Soto y por tarjetas a Condado y Canillas. Kike, por motivos propios y Dabarca que sigue lesionado. Es duda Peli.

