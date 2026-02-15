Duelo de altos vuelos en el Monte da Aira entre el Velle y Sporting de Carballiño

Esta domingo, desde las 16:30 horas, en el Monte da Aira, se citan el Velle y Sporting Carballiño distanciados por cuatro puntos, aunque los locales tienen un partido aplazado con La Purísima y salir victoriosos les daría la posibilidad de meterse en los play off de ascenso. No estarán presentes, Rodrigo Velasco, por acumulación de tarjetas; Adrián Pérez, Rouco y David, lesionados.

En el conjunto de Aitor Neira este encuentro es vital, ya que de quedarse con el triunfo abriría una brecha importante sobre este y otros perseguidores. Continúan en el dique seco los porteros Arón y Gorka, Adrián Pol, Noel, Rivera, Jacobo y podría unirse Ribeiro.

En el campo de A Carabina, a las 16:30 horas, tendrá lugar el derbi entre Loñoá y Melias, donde ambos equipos no están atravesando su mejor momento en cuanto a resultados. El conjunto de David Rivo aún no sabe lo que es ganar en esta segunda vuelta. Se caen, por distintas molestias físicas, Alberto, Martín Rodríguez, Peque, Fito, Diego, Braian, Carlos y Hugo.

La situación del Loñoá no es tan comprometida como la de su vecino, que ocupa uno de los puestos de descenso directo y suma cinco jornadas sin victorias. Causan baja, Ismael, Pablo Torque, Rubén Chaudarcas y Álex López, con tres partidos, expulsados el pasado domingo ente el Peroxa, además de los lesionados Carlos, Adri, Rodrigo y Mario Pato. El estímulo para el conjunto verdiblanco es que se impusieron en sus últimas tres visitas.

En el Cardenal Quiroga, a las cinco, el Maceda espera al Córgomo con las bajas de Iván Rubio, Daniel, Iván, Mauro, Mara, Martin y Brais Díaz, por tarjetas. Los valdeorreses van en busca del primer puesto, pero con las bajas de Dani Real y Lucas Pérez.

A Tella será escenario desde las 19:00 horas, del Nogueira y Francelos. Ambos transitan sendas bien distintas. Los afiladores pierden a Veri, por un esguince de rodilla; Samu Ros y Hugo Ribao, con pubalgia; Marcos, con problemas en los isquios; Isi, en el escafoide y Torres. En tanto su oponente viaja sin los sancionados Soto y por tarjetas a Condado y Canillas. Kike, por motivos propios y Dabarca que sigue lesionado. Es duda Peli.