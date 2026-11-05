Un ensayo óptimo para los grupos ourensanos de gimnasia rítmica

El Euskalgym, una de las citas clásicas del calendario de gimnasia rítmica que se celebra en Barakaldo, contó con la presencia de una decena de conjuntos de los clubes Pavillón y Ximnasia Pavillón. La actuación más destacada fue la del equipo sénior mixto, que finalizó octavo con una puntuación de 19,850.

Los conjuntos sénior femenino, júnior y sénior mixto centraron su participación en la preparación del Campeonato Gallego, que se disputa el domingo en Vigo. En categoría absoluta, además del ya citado octavo puesto del sénior mixto, el Pavillón firmó el puesto 19 con el conjunto júnior y el 36 con el sénior femenino.

Los equipos juveniles base continuaron su preparación para la cita nacional que se disputará en Cartagena. Los conjuntos Pavillón M y Pavillón P ocuparon los puestos 24 y 27, respectivamente, mientras que el del Escola Pavillón terminó en el puesto 37. En infantil base, el Escola Pavillón ocupó el puesto 38 y el Pavillón el puesto 47.

En el balance de la participación pabellonista el club destaca "a evolución dos equipos base e prebase, que realizaron os mellores exercicios da tempada". Esta vigésima edición del Euskalgym significó el cierre de temporada para los equipos prebase de las categorías infantil, alevín y benjamín. Estos conjuntos concluyen esta etapa de competición e iniciarán ahora la preparación para el siguiente ciclo de trabajo.

Esfuerzo

Tanto el Club Ximnasia Pavillón como el Escola Pavillón valoran "o esforzo das ximnastas e o traballo dos equipos técnicos nunha fin de semana que permitiu sumar experiencia competitiva e comprobar a evolución dos conxuntos antes dos vindeiros compromisos autonómicos e nacionais".