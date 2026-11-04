El Estrela de Verín pasa ronda en la Copa de la Reina y el Ontime visita al Txantrea

Se ha puesto en marcha la Copa de la Reina 2026-2027 de fútbol sala femenino para los conjuntos ourensanos. Este martes jugó el Estrela Futsal, que superó ronda al imponerse al CD Les Glòries por 4-7, y el miércoles se estrena el Ourense Ontime, que visita desde las 20:30 horas en Arrosadia al Txantrea.

El Estrela Futsal se planta en los octavos de final del torneo del KO después de solventar un partido con muchos goles en tierras catalanas ante el Les Glòries. Las de Charlie Simoes empezaron dominando con autoridad, para ponerse con una cómoda ventaja de 0-4. No se rindieron las locales, que se pusieron manos a la obra intentando una remontada que parecía imposible. Llegaron a acercarse a dos goles (4-6), pero el conjunto verinense no dio pie a la remontada para terminar sentenciando la eliminatoria y certificando la clasificación para la siguiente ronda.

No hubo sorpresa en el resto de eliminatorias de esta ronda de dieciseisavos de final y los favoritos sacaron adelante sus compromisos. Así, el Torcal goleó al San Pablo Ibiza (0-8), el Alcantarilla superó con mucha comodidad al Majadahonda (0-6), lo mismo que el Futsi Navalcarnero al Penya Esplugues (0-7), el Castro lucense venció al Segosala (0-4), el Roldán se impuso al Jaén (1-6), el Guadalcacín trabajó más para vencer al Rubí (0-2), el Rodiles se impuso en la cancha del Vilalba (1-7) y el Poio no falló en su visita al Almagro (1-3).

Debut de las de Cossío

Hoy llega el turno para el Ourense Ontime de Manu Cossío. El conjunto ourensano visita desde las 20:30 horas una cancha, Arrosadia, que hace unas temporadas fue de Primera. Le espera un Txantrea que en su cancha siempre es peligroso, aunque la diferencia de categoría debería hacerse valer. Las ourensanas quieren cortar la mala racha.

Las otras seis eliminatorias son Entrerríos-Alcorcón, Valdetires-Zaragoza, Linyola-Melilla, Marín-Les Corts, Granada-Móstoles y Leganés-Ceuta.

Dos rivales más amables

Después de medirse a los dos “cocos” de la categoría, el campeón Futsi Navalcarnero y el líder Melilla, el Ourense Ontime y el Estrela Futsal regresan a la liga con dos rivales más amables. Las ourensanas, que ejercerán de locales en el polideportivo de Cea (sábado, 17:00 horas), se las verán con un Móstoles que, con dos puntos menos, se mueve por la zona media de la tabla. Las verinenses, que dieron muy buena imagen en Melilla ante un rival al que tutearon en muchosmomentos a pesar de terminar cayendo (3-1), reciben el sábado a las 12:00 horas a un Ceuta en descenso. Cinco puntos suman las de Charlie Simoes, los mismos que su oponente.