Fran Justo, técnico ourensano: “Siempre elijo a personas, nunca a jugadores”

Como cada mes, la Asociación de Adestradores Afiador no falta a su cita con una charla-coloquio de un entrenador representativo del fútbol local y autonómico. Este miércoles, el acto fue muy especial, ya que se llevó a cabo en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar y contó con un ponente “top”: Fran Justo, referencia de los técnicos ourensanos y que este curso entrenó al Mirandés de Segunda.

Sus éxitos en Nogueira, Ourense CF o Arenteiro avalan una trayectoria consolidada, que le ha permitido dar el salto al fútbol profesional con experiencias en Lugo y Mirandés, además de cumplir objetivos con Real Unión y Algeciras en Primera Federación.

La actividad, moderada por Roberto Carlos Carballo, contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas Eladio Santos, Francisco González, Manuel Pérez y Roberto González, así como representantes de la Real Federación Gallega.

Antes de comenzar, Daniel Portela fue el encargado de presentar al técnico ourensano, con quien compartió vestuario y que colabora en actividades formativas dentro del centro.

La ponencia, titulada “El entrenador persona”, mostró el lado más humano de Fran Justo, que repasó sus inicios: “comencé con solo 17 años en el Ponte Ourense”, relató, explicando también los sacrificios del oficio: “la soledad, la falta de estabilidad y la presión social”. Recordó cómo en el fútbol profesional a veces se paga el precio de estar lejos de casa, incluso tras grandes victorias.

También abordó la cara más dura del deporte, señalando situaciones como ser cesado en fechas señaladas y volver a ser llamado por el mismo club, una decisión que en su caso terminó con éxito al cumplir el objetivo.

Durante su etapa en Irún, destacó su relación con Unai Emery, a quien considera su ídolo y de quien aprendió la importancia de la mentalidad. Sobre su paso por Algeciras, confesó que la despedida de su familia fue uno de los momentos más difíciles, aunque la experiencia acabó siendo muy positiva.

Por último, Justo subrayó aspectos clave de su filosofía: la importancia de rodearse de un equipo de confianza y de priorizar a las personas por encima de los jugadores, antes de cerrar la charla interactuando con los asistentes y desvelando algunos de sus métodos de preparación de partidos.

El Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar fue el anfitrión de la ponencia

El Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, con su director Francisco González al frente, ejerció como impecable anfitrión de una charla-coloquio en la que los internos olvidaron durante casi dos horas sus problemas gracias a la actividad de Afiador. Además, los presentes pudieron conocer las instalaciones y observar de primera mano el valioso labor que se lleva a cabo en la prisión ourensana.