Galería | La afición sigue animando y llenando Espiñedo para apoyar al Arenteiro

Con el sol en O Carballiño las gradas de Espiñedo volvieron a llenarse una jornada más. El Arenteiro cayó 0-2 ante la UD Mérida y su situación en Primera Federación cada vez es más complicada pero eso no impide que los aficionados se dejen la voz para animar al equipo

Otra jornada más de fútbol de Primera Federación se llevó a cabo en Espiñedo. El Arenteiro se enfrentó a la UD Mérida en un partido que los visitantes se llevaron por 0-2 y donde la falta de puntería volvió a condenar a los de O Carballiño.

Pese a la situación que atraviesa el equipo, últimos y a once puntos de la salvación, la afición verde no faltó a su cita con el equipo. Los gritos de ánimo no cesaron durante los noventa minutos más el descuento y los jugadores agradecieron eso a la afición. La situación es cada vez más complicada pero eso no es excusa para los aficionados de O Carballiño que demuestran estar con el equipo siempre.