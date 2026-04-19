Todos muy atento a lo que sucede en el césped de Espiñedo.
Todos muy atento a lo que sucede en el césped de Espiñedo. | Óscar Pinal

Galería | La afición sigue animando y llenando Espiñedo para apoyar al Arenteiro

HASTA EL FINAL

Con el sol en O Carballiño las gradas de Espiñedo volvieron a llenarse una jornada más. El Arenteiro cayó 0-2 ante la UD Mérida y su situación en Primera Federación cada vez es más complicada pero eso no impide que los aficionados se dejen la voz para animar al equipo

Otra jornada más de fútbol de Primera Federación se llevó a cabo en Espiñedo. El Arenteiro se enfrentó a la UD Mérida en un partido que los visitantes se llevaron por 0-2 y donde la falta de puntería volvió a condenar a los de O Carballiño.

Pese a la situación que atraviesa el equipo, últimos y a once puntos de la salvación, la afición verde no faltó a su cita con el equipo. Los gritos de ánimo no cesaron durante los noventa minutos más el descuento y los jugadores agradecieron eso a la afición. La situación es cada vez más complicada pero eso no es excusa para los aficionados de O Carballiño que demuestran estar con el equipo siempre.

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1/12 Juanfran García, entrenador del Arenteiro; y Fran Beltrán, entrenador de la UD Mérida, conversan antes del inicio del partido. | Óscar Pinal
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2/12 Los entrenadores de ambos equipos se funden en un caluroso abrazo previo al partido. | Óscar Pinal
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3/12 Gorka Pérez pelea por un balón dividido con el rival. | Óscar Pinal
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4/12 Las gradas con sombra de Espiñedo se convirtieron en el mejor aliado de los aficionados presentes para el duelo ante la UD Mérida. | Óscar Pinal
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5/12 Juanfran García y un miembro de su equipo técnico protestan al cuarto árbitro una acción del partido. | Óscar Pinal
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6/12 Aficionados y entrenador muy atentos al juego del equipo en O Carballiño. | Óscar Pinal
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7/12 La defensa local evita el remate de un jugador rival. | Óscar Pinal
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8/12 Con la victoria asegurada para la UD Mérida su entrenador, Fran Beltrán, gestionó la segunda mitad. | Óscar Pinal
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9/12 Las gorras y gafas de sol no faltaron en las gradas de Espiñedo para combatir el calor y sol. | Óscar Pinal
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10/12 Bilal Kandoussi pelea por un balón con un jugador rival. | Óscar Pinal
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11/12 Víctor Mingo remata desviada una gran ocasión de los locales. | Óscar Pinal
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12/12 David Ferreiro va al suelo para evitar el avance del rival. | Óscar Pinal

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