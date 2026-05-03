Galería | El ascenso del Verin CF a Preferente Futgal, en imágenes

El Verín CF logra su quinto ascenso a Preferente Futgal tras derrotar al Monterrei 1-0 en el derbi. Con esta victoria se proclaman campeones de Primera Futgal a falta de dos jornadas por disputarse

El Verín se proclamó campeón y aseguró su ascenso a Preferente Futgal a falta de dos jornadas tras vencer 1-0 al Monterrei en el derbi. Desde el inicio dominó claramente el partido, generando varias ocasiones, especialmente a través de Enio y Adrián, aunque el portero Diogo evitó un marcador más amplio. Finalmente, un centro de Enio permitió a Adrián marcar el único gol antes del descanso, reflejando la superioridad local ante un rival sin apenas capacidad ofensiva.

En la segunda parte, el Monterrei mejoró ligeramente, pero sin crear verdadero peligro, mientras el Verín siguió buscando ampliar la ventaja, nuevamente frenado por Diogo. La expulsión de Outtara dejó a los visitantes con diez jugadores, aunque no dejaron de competir. Tras resistir los últimos minutos, el pitido final desató la celebración del Verín, que logra su quinto ascenso a Preferente y su tercer título de campeón.