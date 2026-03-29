Galería | El buen tiempo acompaña el duelo en O Couto entre Ourense CF y Ponferradina
PRIMERA FEDERACIÓN
El sol dominó en O Couto durante el partido entre Ourense CF y SD Ponferradina. La afición disfrutó del domingo de Semana Santa viendo un partido muy físico y donde los equipos se repartieron los puntos.
El Ourense CF y SD Ponferradina empataron a cero en O Couto. El Domingo de Ramos llevó el fútbol de Primera Federación a la ciudad. Cerca de un millar de personas se dieron cita para disfrutar del partido.
El buen tiempo acompañó y la numerosa afición del conjunto del Bierzo se hizo notar en las gradas. El partido terminó en empate y donde ambos conjuntos pudieron llevarse los tres puntos.
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Jugadores del Ourense CF y Ponferradina reclaman un acción al árbitro.
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José Paz
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Hugo Sanz, lateral del Ourense CF, pone un centro durante el partido.
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Mehdi Nafti, entrenador de la SD Ponferradina, atento al partido.
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La afición visitante se hizo notar en el Estadio de O Couto.
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Dani Llácer, entrenador del Ourense CF, camina por el césped de O Couto con los aspersores encendidos.
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Sergio Benito presiona la salida de balón de Andrés Prieto.
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Acción de córner dentro del área de la SD Ponferradina.
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Balón que gana la zaga de la SD Ponferradina.
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La afición del Ourense CF no paró de animar durante el partido.
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Se preparan los cambios en el Ourense CF.
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Los jugadores del Ourense CF protestan una acción al árbitro del encuentro.
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Sergio Benito lamenta la ocasión salvada en la línea por Ger Novóa.
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Álvaro Ratón ve como el disparo de Ferrer lo supera.
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Pardeiro Fuente, árbitro del partido, revisa en el FVS una acción.
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De cabeza aleja el peligro el Ourense CF.
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Una de las tapas de los aspersores del campo provocó que el linier tropezar en un momento del partido.
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Los jugadores de la SD Ponferradina aplauden a su afición tras el partido.
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José Paz