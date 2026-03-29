Galería | El buen tiempo acompaña el duelo en O Couto entre Ourense CF y Ponferradina

Las gradas de O Couto durante el encuentro entre Ourense CF y Ponferradina.

El Ourense CF y SD Ponferradina empataron a cero en O Couto. El Domingo de Ramos llevó el fútbol de Primera Federación a la ciudad. Cerca de un millar de personas se dieron cita para disfrutar del partido.

El buen tiempo acompañó y la numerosa afición del conjunto del Bierzo se hizo notar en las gradas. El partido terminó en empate y donde ambos conjuntos pudieron llevarse los tres puntos.