SEMANA SANTA
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Las gradas de O Couto durante el encuentro entre Ourense CF y Ponferradina.
Las gradas de O Couto durante el encuentro entre Ourense CF y Ponferradina. | José Paz

Galería | El buen tiempo acompaña el duelo en O Couto entre Ourense CF y Ponferradina

PRIMERA FEDERACIÓN

El sol dominó en O Couto durante el partido entre Ourense CF y SD Ponferradina. La afición disfrutó del domingo de Semana Santa viendo un partido muy físico y donde los equipos se repartieron los puntos.

La Región
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Publicado: 29 mar 2026 - 17:32 Actualizado: 29 mar 2026 - 17:32

El Ourense CF y SD Ponferradina empataron a cero en O Couto. El Domingo de Ramos llevó el fútbol de Primera Federación a la ciudad. Cerca de un millar de personas se dieron cita para disfrutar del partido.

El buen tiempo acompañó y la numerosa afición del conjunto del Bierzo se hizo notar en las gradas. El partido terminó en empate y donde ambos conjuntos pudieron llevarse los tres puntos.

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1/17 Jugadores del Ourense CF y Ponferradina reclaman un acción al árbitro. | José Paz
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2/17 Hugo Sanz, lateral del Ourense CF, pone un centro durante el partido. | José Paz
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3/17 Mehdi Nafti, entrenador de la SD Ponferradina, atento al partido. | José Paz
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4/17 La afición visitante se hizo notar en el Estadio de O Couto. | José Paz
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5/17 Dani Llácer, entrenador del Ourense CF, camina por el césped de O Couto con los aspersores encendidos. | José Paz
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6/17 Sergio Benito presiona la salida de balón de Andrés Prieto. | José Paz
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7/17 Acción de córner dentro del área de la SD Ponferradina. | José Paz
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8/17 Balón que gana la zaga de la SD Ponferradina. | José Paz
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9/17 La afición del Ourense CF no paró de animar durante el partido. | José Paz
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10/17 Se preparan los cambios en el Ourense CF. | José Paz
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11/17 Los jugadores del Ourense CF protestan una acción al árbitro del encuentro. | José Paz
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12/17 Sergio Benito lamenta la ocasión salvada en la línea por Ger Novóa. | José Paz
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13/17 Álvaro Ratón ve como el disparo de Ferrer lo supera. | José Paz
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14/17 Pardeiro Fuente, árbitro del partido, revisa en el FVS una acción. | José Paz
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15/17 De cabeza aleja el peligro el Ourense CF. | José Paz
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16/17 Una de las tapas de los aspersores del campo provocó que el linier tropezar en un momento del partido. | José Paz
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17/17 Los jugadores de la SD Ponferradina aplauden a su afición tras el partido. | José Paz

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