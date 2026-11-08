Galería | La cantera y la inclusión toman las calles de Ourense en la Carrera San Martiño

Las categorías inferiores y la prueba inclusiva volvieron a llenar de deporte, ilusión y compañerismo las calles de Ourense en una nueva edición de la San Martiño.

Un año más, la cantera del atletismo ourensano y gallego tomó las calles de Ourense para formar parte de la Carrera Popular de San Martiño. Los jóvenes atletas, desde la categoría sub 10 hasta sub 18, disfrutaron de una jornada deportiva con circuitos de hasta cinco kilómetros, adaptados a cada categoría.

Una de las citas más especiales de cada edición volvió a ser la carrera inclusiva, en la que deportistas con distintas capacidades también fueron protagonistas de la fiesta. Entre los aplausos del público, recorrieron las calles de la ciudad para demostrar que el deporte es un espacio para todos.