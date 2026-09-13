Galería | El Club Fluvial O Barco dominó el Descenso del Sil

Los anfitriones del Club Fluvial O Barco lideraron el medallero por equipos en una prueba que en su edición 58 citó a más de 200 palistas

El piragüismo gallego disfrutó ayer de una de las citas más emblemáticas del calendario, el Descenso Internacional del Sil de O Barco, una prueba que alcanzó su edición número 58 con la participación de 160 embarcaciones y 209 deportistas de 30 equipos, entre ellos los tres primeros de la pasada edición: Cabanas KDM, Ciudad de Lugo y el anfitrión Fluvial O Barco.

En esta ocasión fueron los locales los que lideraron la tabla por equipos con 825 puntos gracias a sus tres medallas de oro y una de bronce. Segundo se situó el Fluvial de Lugo con 702 puntos, acumulando un oro, dos platas y un bronce, y tercero fue el Cidade de Lugo con 655 puntos y un oro, dos platas y un bronce. El Piragüismo Ourense finalizó undécimo con 374 puntos gracias a un oro, una plata y dos bronces y el Fluvial Avión-Castrelo, decimosexto con 259 puntos, con un oro y un bronce.

No faltó a su cita con el podio el valdeorrés Jesús Rodríguez León, que ganó junto a Miguel Fernández Castañón en el K2 sénior. Además, su compañero José Antonio Girón ganó en el K1 veterano.

Mónica Piñeiro, del Fluvial Avión-Castrelo de Miño, triunfó en el K1 mujer veterana.

Tristán Paz Rojo llevó a lo más alto del podio al Piragüismo Ourense en la categoría K1 júnior.

Podio también ourensano, aunque con la elástica del Club Ría de Betanzos, para la palista valdeorresa Kissy Torres, que junto a Emma Vía logró el oro en la categoría K2 veterana mujer.