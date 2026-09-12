Los aficionados de la UD Ourense apoyaron al equipo pese al intenso calor registrado.
Los aficionados de la UD Ourense apoyaron al equipo pese al intenso calor registrado. | Alán Pérez

Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación

MÁS DE 30º

La UD Ourense no pudo darle una alegría a su afición que los acompañó una jornada más, pese a las altas temperaturas registradas en O Couto.

Bajo temperaturas veraniegas la UD Ourense volvió a O Couto y lo hizo ante una UD Logroñés muy dominante. Superando los 30º en los termómetros los aficionados presentes en el feudo unionista vieron como el líder dominó a los de Juan Carballo.

A la sombra de las gradas la afición asisitió a un auténtico partidazo de Anai Morales, quien anotó un hat trick para derrotar a la UD Ourense. Una jornada de calor y donde los vermellos pudieron anotar pero la mala puntería los condenó.

Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
1/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
2/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
3/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
4/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
5/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
6/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
7/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
8/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
9/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
10/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
11/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
12/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
13/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
14/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
15/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
16/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
17/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
18/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
19/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
20/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
21/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
22/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
23/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
24/24 Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación | Alán Pérez

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