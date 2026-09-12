Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
MÁS DE 30º
La UD Ourense no pudo darle una alegría a su afición que los acompañó una jornada más, pese a las altas temperaturas registradas en O Couto.
Bajo temperaturas veraniegas la UD Ourense volvió a O Couto y lo hizo ante una UD Logroñés muy dominante. Superando los 30º en los termómetros los aficionados presentes en el feudo unionista vieron como el líder dominó a los de Juan Carballo.
A la sombra de las gradas la afición asisitió a un auténtico partidazo de Anai Morales, quien anotó un hat trick para derrotar a la UD Ourense. Una jornada de calor y donde los vermellos pudieron anotar pero la mala puntería los condenó.
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
22/24
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
23/24
Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
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Alán Pérez
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Galería | O Couto vive una jornada de calor y una nueva derrota de la UD Ourense en Primera Federación
|
Alán Pérez