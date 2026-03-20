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CD Arenteiro-Celta Fortuna (1-0)
La aficionada estira emocionada la bufanda tras el gol de Jordan Sánchez ante el Celta Fortuna.
La aficionada estira emocionada la bufanda tras el gol de Jordan Sánchez ante el Celta Fortuna. | Miguel Ángel

Galería | Espiñedo vive y disfruta del CD Arenteiro ante el Celta Fortuna

DERBI GALLEGO

El CD Arenteiro se enfrentó al Celta Fortuna en un derbi gallego de Primera Federación. Los locales se adelantaron con el gol de Jordan Sánchez en la primera mitad

Viernes de Primera Federación en Espiñedo, viernes de derbi gallego. Un necesitado CD Arenteiro recibió al Celta Fortuna donde los verdes necesitaban ganar para mantenerse en la pelea por no descender.

Pese a ser un viernes frío la afición se hizo presente y animó al equipo que demostró un gran juego ante uno de los mejores equipos de la categoría.En la primera mitad se adelantó el Arenteiro por medio de Jordan Sánchez y la grada estalló de alegría.

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1/5 Kandoussi avanza con el balón controlado ante la presión del rival. | Miguel Ángel
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2/5 Coke Carrillo, portero del Celta Fortuna, es presionado por Víctor Mingo durante el partido. | Miguel Ángel
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3/5 Diego Moreno saca el centro ante la mirada del rival. | Miguel Ángel
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4/5 Víctor Mingo pelea con la defensa del Celta Fortuna. | Miguel Ángel
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5/5 Jordan Sánchez celebra su gol con energía. | Miguel Ángel

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