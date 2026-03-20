Galería | Espiñedo vive y disfruta del CD Arenteiro ante el Celta Fortuna

La aficionada estira emocionada la bufanda tras el gol de Jordan Sánchez ante el Celta Fortuna.

El CD Arenteiro se enfrentó al Celta Fortuna en un derbi gallego de Primera Federación. Los locales se adelantaron con el gol de Jordan Sánchez en la primera mitad

Viernes de Primera Federación en Espiñedo, viernes de derbi gallego. Un necesitado CD Arenteiro recibió al Celta Fortuna donde los verdes necesitaban ganar para mantenerse en la pelea por no descender.

Pese a ser un viernes frío la afición se hizo presente y animó al equipo que demostró un gran juego ante uno de los mejores equipos de la categoría.En la primera mitad se adelantó el Arenteiro por medio de Jordan Sánchez y la grada estalló de alegría.