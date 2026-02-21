CON LA MIEL EN LOS LABIOS
Galería | Espiñedo vive una tarde noche de fútbol donde el Arenteiro cayó ante el Tenerife
El Arenteiro cayó derrotado en los últimos minutos ante el Tenerife en un partido donde tuvo contra las cuerdas al líder del Grupo 1 de Primera Federación. El público que asistió al campo disfrutó de un gran partido donde el buen tiempo acompañó pero no el estado del terreno de juego.
La afición tinerfeña no faltó y se hizo notar en las gradas animando a sus jugadores.
