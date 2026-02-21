Espiñedo vive una tarde noche de fútbol donde el Arenteiro cayó ante el Tenerife.
Espiñedo vive una tarde noche de fútbol donde el Arenteiro cayó ante el Tenerife. | Óscar Pinal

Galería | Espiñedo vive una tarde noche de fútbol donde el Arenteiro cayó ante el Tenerife

CON LA MIEL EN LOS LABIOS

El Arenteiro cae en Espiñedo con honores ante el líder y se queda con la miel en los labios. El público local y visitante disfrutaron de un gran partido.

El Arenteiro cayó derrotado en los últimos minutos ante el Tenerife en un partido donde tuvo contra las cuerdas al líder del Grupo 1 de Primera Federación. El público que asistió al campo disfrutó de un gran partido donde el buen tiempo acompañó pero no el estado del terreno de juego.

La afición tinerfeña no faltó y se hizo notar en las gradas animando a sus jugadores.

