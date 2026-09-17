El partido fue organizado por el exjugador Álvaro Selas, paciente de ELA.
El partido fue organizado por el exjugador Álvaro Selas, paciente de ELA. | Alan Perez

Galería | Golazos contra la ELA en O Couto

2.000 ESPECTADORES

La UD Ourense y la Selección de Ourense se midieron en un partido benéfico organizado por Álvaro Selas que contó con cerca de 2.000 espectadores.

Noche emocionante la que se vivió en O Couto. Tribuna se llenó para presenciar el encuentro benéfico a favor de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) organizado por Álvaro Selas, exjugador del fútbol provincial y paciente de ELA; y la UD Ourense. Bajo el lema “Xuntos polo que importa” arrancó un encuentro que tuvo como prólogo el homenaje que le realizaron a Álvaro Selas, que se llevó el sentido aplauso de las cerca de 2.000 personas que había en el estadio.

En el apartado deportivo, la UD Ourense se impuso 2-1 gracias al doblete de Jansonas. En el 13, el lituano aprovechó una asistencia de Héctor Janeiro para batir a Atanes y antes del descanso, el propio Jansonas resolvió dentro del área.

En el segundo tiempo, ambos equipos realizaron numerosos cambios y la Selección de Ourense recortó distancias en el minuto 60 con un tanto de José Pérez tras un pase filtrado de Enio. El marcador ya no se movería en un partido en el que fútbol y solidaridad volvieron a ir de la mano.

Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
1/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
2/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
3/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
4/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
5/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
6/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
7/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
8/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
9/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
10/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
11/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
12/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
13/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
14/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
15/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
16/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
17/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
18/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
19/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
20/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
21/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
22/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
23/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
24/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
25/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
26/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
27/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
28/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
29/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
30/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
31/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
32/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
33/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
34/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
35/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
36/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
37/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
38/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
39/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
40/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
41/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
42/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
43/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez
Galería | Golazos contra la ELA en O Couto
44/44 Galería | Golazos contra la ELA en O Couto | Alán Pérez

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats