Galería | Golazos contra la ELA en O Couto

La UD Ourense y la Selección de Ourense se midieron en un partido benéfico organizado por Álvaro Selas que contó con cerca de 2.000 espectadores.
Noche emocionante la que se vivió en O Couto. Tribuna se llenó para presenciar el encuentro benéfico a favor de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) organizado por Álvaro Selas, exjugador del fútbol provincial y paciente de ELA; y la UD Ourense. Bajo el lema “Xuntos polo que importa” arrancó un encuentro que tuvo como prólogo el homenaje que le realizaron a Álvaro Selas, que se llevó el sentido aplauso de las cerca de 2.000 personas que había en el estadio.
En el apartado deportivo, la UD Ourense se impuso 2-1 gracias al doblete de Jansonas. En el 13, el lituano aprovechó una asistencia de Héctor Janeiro para batir a Atanes y antes del descanso, el propio Jansonas resolvió dentro del área.
En el segundo tiempo, ambos equipos realizaron numerosos cambios y la Selección de Ourense recortó distancias en el minuto 60 con un tanto de José Pérez tras un pase filtrado de Enio. El marcador ya no se movería en un partido en el que fútbol y solidaridad volvieron a ir de la mano.
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