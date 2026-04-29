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Galería | Monterrei está para presumir con la nueva pista de atletismo
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Entre las actuaciones llevadas a cabo se incluye la sustitución del pavimento y la adaptación de la instalación para cumplir con los requisitos exigidosp or la Federación Española de Atletismo para su homologación.
La Xunta invirtió más de 400.000 euros en esta renovación, que se suma a la inversión de más de un millón en 2021 para transformar el área deportiva del complejo. Actualmente, junto con la renovada pista de atletismo, los usuarios disponen en este complejo otras instalaciones como una cancha polideportiva, dos pistas de tenis, cuatro pistas de pádel y un circuito de pump track.
Esta cuantía de un millón de euros se corresponde a la fase 0 de las horas en este conplejo lúdico-deportivo ejecutadas por la Xunta a las que se añaden las actuaciones de la fase 1 del parque acuático que se realizaron en 2023 y 2024 con la puesta en marcha, entre otros servicios, de las piscinas infantil, de relax y de olas, así como una zona de splash, una zona de juegos y varias atracciones.
El Gobierno gallego invirtió más de 400.000 euros en la renovación del pavimento de la pista
En conjunto supone una inversión de nueve millones de euros por parte del Gobierno gallego en el marco de la colaboración con la Diputación de Ourense, a la que le corresponde la ejecución de las tres fases pendientes del parque acuático. El año pasado ya se licitaron por 3,7 millones de euros de las fases 3 y 4, que incluyen nuevos toboganes y un parque multiaventura y la fase 2, con una zona de relax.
El conselleiro de Deportes incidió en que “o complexo de Monterrei, coa súa área deportiva e o parque acuático, constitúe un dos principais espazos de lecer familiar e para a práctica de actividade física da comunidade e demostra o compromiso da Xunta coas infraestruturas deportivas que permitan o fomento do deporte entre a poboación, nestecaso aproveitando o espazo natural da contorna”.
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