Galería | El Rayo 21 se proclama campeón de Segunda Futgal, en imágenes

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BROCHE DE ORO

El equipo de Miguel Sáa superó al Coles (4-0) y celebró un nuevo título en el campo de Eiroás redondeando así su segundo ascenso a la Primera Futgal

El Rayo 21, ante su público y en Eiroás, se proclamó campeón y selló una notable campaña, consiguiendo el segundo de su historia luego de vencer al Coles (4-0) y regresar dos años después a la Primera.

El presidente Carlos Docampo, entiende que este ascenso supone un logro más: “Una buena noticia para el barrio. Sabemos que en este lado de la ciudad, en principio no había ninguno en Primera Futgal. La clave es haber formado un buen grupo de jugadores, que son colegas y amigos, de ahí que todo salió bien, como el haber logrado ganar los primeros 21 partidos de liga”.

El entrenador Miguel Sáa reconoce que “no partíamos como favoritos y cuando todo el mundo hablaba de Seixalbo, Rocas y Vilariño, los chavales, a travás del trabajo, consiguieron que fuésemos nosotros los campeones. El hecho de ganar tantos partidos seguidos, visto desde dentro, fue muy difícil, no es casualidad ni suerte, pero sí que tuvo un grado de dificultad y de tensión competitiva”.

El directivo Manolo Rosendo no puede ocultar la alegría: “Nos llena de muchísima ilusión a todo el club, a los aficionados y también representat al barrio en la máxima categoría provincial, donde el objetivo será la permanencia”

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