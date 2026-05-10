Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota

Lo que parecía una jornada llena de alegría y buen fútbol terminó siendo una triste jornada para el Ourense CF y sus aficionados. El equipo está en descenso, ya no depende de si mismo para mantener la categoría y solo restan dos partidos por jugarse.

En el estadio de O Couto se vivió una triste jornada de fútbol. El Ourense CF cayó derrotado en el derbi gallego ante el Celta Fortuna 2-4. Un partido donde a falta de 12 minutos estaba por delante y fuera del descenso. Ahora con dos partidos por jugarse y dependiendo de tercero, el Ourense CF se encuentra a dos puntos de la salvación.

Lo que comenzó como una jornada de alegría y homenaje a las 13 UME que lucharon el pasado verano contra los incendios terminó en una tarde triste con los jugadores abatidos y los aficionados pidiendo explicaciones.

En el descanso del partido la cantera azulona fue homenajeada. La próxima los de Dani Llácer se juegan la permanencia ante el Talavera lejos de casa.