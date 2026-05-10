Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
A DOS PUNTOS
Lo que parecía una jornada llena de alegría y buen fútbol terminó siendo una triste jornada para el Ourense CF y sus aficionados. El equipo está en descenso, ya no depende de si mismo para mantener la categoría y solo restan dos partidos por jugarse.
En el estadio de O Couto se vivió una triste jornada de fútbol. El Ourense CF cayó derrotado en el derbi gallego ante el Celta Fortuna 2-4. Un partido donde a falta de 12 minutos estaba por delante y fuera del descenso. Ahora con dos partidos por jugarse y dependiendo de tercero, el Ourense CF se encuentra a dos puntos de la salvación.
Lo que comenzó como una jornada de alegría y homenaje a las 13 UME que lucharon el pasado verano contra los incendios terminó en una tarde triste con los jugadores abatidos y los aficionados pidiendo explicaciones.
En el descanso del partido la cantera azulona fue homenajeada. La próxima los de Dani Llácer se juegan la permanencia ante el Talavera lejos de casa.
1/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
2/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
3/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
4/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
5/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
6/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
7/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
8/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
9/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
10/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
11/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
12/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
13/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
14/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
15/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
16/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
17/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
18/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
19/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
20/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
21/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
22/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
23/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
24/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
25/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
26/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
27/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
28/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
29/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
30/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz
31/31
Galería | Tarde triste en O Couto con el Ourense CF en descenso tras la derrota
|
José Paz