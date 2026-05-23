Galería | La tristeza invade O Couto con el descenso del Ourense CF
Galería | La tristeza invade O Couto con el descenso del Ourense CF | Xesús Fariñas

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SE ACABÓ LA TEMPORADA

Pese a la victoria ante el Tenerife, el Ourense CF no logra mantenerse en Primera Federación y desciende. Los jugadores le dieron la vuelta al tanto inicial de los insulares para soñar con salvarse pero los resultados de sus rivales directos lo impidieron

La Región
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Publicado: 23 may 2026 - 21:54 Actualizado: 23 may 2026 - 22:46

El Ourense CF ganó al Tenerife pero no logró su objetivo de permanecer en Primera Federación. La afición presente en O Couto pasó de la euforía y alegría por los goles de su equipo a la tristeza y las lágrimas con el silbatazo final.

Los jugadores azulones desolados agradecieron el apoyo durante toda la temporada a sus aficionados que estuvieron para aplaudir el sacrificio auriense. Una temporada que termina con el descenso y que empezó con una muy mala racha para el equipo.

La próxima temporada el equipo tendrá que trabajar para volver a Primera Federación junto a una afición que no se cansa de estar a su lado.

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