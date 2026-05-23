Galería | La tristeza invade O Couto con el descenso del Ourense CF

Pese a la victoria ante el Tenerife, el Ourense CF no logra mantenerse en Primera Federación y desciende. Los jugadores le dieron la vuelta al tanto inicial de los insulares para soñar con salvarse pero los resultados de sus rivales directos lo impidieron

El Ourense CF ganó al Tenerife pero no logró su objetivo de permanecer en Primera Federación. La afición presente en O Couto pasó de la euforía y alegría por los goles de su equipo a la tristeza y las lágrimas con el silbatazo final.

Los jugadores azulones desolados agradecieron el apoyo durante toda la temporada a sus aficionados que estuvieron para aplaudir el sacrificio auriense. Una temporada que termina con el descenso y que empezó con una muy mala racha para el equipo.

La próxima temporada el equipo tendrá que trabajar para volver a Primera Federación junto a una afición que no se cansa de estar a su lado.